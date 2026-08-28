В снесенном омском парке «На Кольцевой» власти попросили оставить некоторые объекты. Среди них оказались баня и беседки.
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В снесенном омском парке «На Кольцевой» власти попросили оставить некоторые объекты. Среди них оказались баня и беседки.
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