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Фил Спенсер отменил решение о лишении сотрудников Microsoft бесплатного доступа...

Фил Спенсер отменил решение о лишении сотрудников Microsoft бесплатного доступа...

Фил Спенсер отменил решение о лишении сотрудников Microsoft бесплатного доступа к Xbox Game Pass UltimateВ связи с тем, что сотрудники Microsoft выразили возражения против отмены льготы Xbox Game Pass Ultimate в 2024 году, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) лично разобрался в ситуации.

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