Фил Спенсер отменил решение о лишении сотрудников Microsoft бесплатного доступа к Xbox Game Pass UltimateВ связи с тем, что сотрудники Microsoft выразили возражения против отмены льготы Xbox Game Pass Ultimate в 2024 году, глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) лично разобрался в ситуации.