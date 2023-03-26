Дикий Юг - Природа Юга России

4 подписчика

ВОТ ЭТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ МУЗЕЙ им. ПУШКИНА?

ВОТ ЭТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ МУЗЕЙ им. ПУШКИНА?

"Кадры решают всё" Кадр Путина - Лихачёва. Интересно, перестанет ли  Путин  либерастическую мразь, вроде этой Лихачёвой, внаглую ставить во главе наших великих  музеев? Или ему уже безразлична его репутация, лишь бы около-властным культур - либерастам, которые все сплошь являются предателями,  угодить?   «Сталин сдох – всё, проехали!»: новый директор Пушкинского музея назвала Вождя Микки-Маусом (хамское видео) Самым громким событием в мире утончённого избранного общества и прочей дворянской интеллигенции России стало назначение нового директора Пушкинского музея.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх