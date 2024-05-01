Политолог Журавлев назвал серьезной опасностью появление ЯО в Польше

Польша продолжает наращивание военной мощи. Когда страна становится экономически сильной, но ей не жалко своего народа, происходят именно такие вещи, считает научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии