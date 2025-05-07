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ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине

ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине

На Украине в настоящее время действуют 150 call-центров, которые ведут мошенническую деятельностью против россиян, при этом для их работы Киев использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза (ЕС).

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