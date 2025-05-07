ФСБ заявила о действующих против РФ около 150 мошеннических call-центров на Украине

На Украине в настоящее время действуют 150 call-центров, которые ведут мошенническую деятельностью против россиян, при этом для их работы Киев использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза (ЕС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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