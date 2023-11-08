Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Путин заявил, что от обострения на Ближнем Востоке прежде всего страдают мирные люди

Президент Российской Федерации Влвдимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ заявил, что от эскалации палестино-израильского конфликта в первую очередь страдают мирные люди.

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