В Крыму заявили, что правый берег Херсонской области будет освобожден

Фото: kherson-news.ru 16 ноября 2022, 08:33 — Общественная служба новостей — ОСН Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что правобережная часть Херсонской области обязательно будет освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Фото: kherson-news.ru 16 ноября 2022, 08:33 — Общественная служба новостей — ОСН Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что правобережная часть Херсонской области обязательно будет освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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