Захарова: требование Японии снести монумент Победы— как приказ солнцу не светить

Требование Японии снести монумент Победы в Хабаровске так же абсурдно, как и просьба к солнцу не светить, а к ветру не дуть.
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