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ФедералПресс

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Свердловский школьник едва не стал диверсантом ради «легкого заработка»

Свердловский школьник едва не стал диверсантом ради «легкого заработка»

КАМЫШЛОВ, 9 сентября, ФедералПресс. В Свердловской области пресекли подготовку к диверсии. Неизвестный завербовал через соцсети 14-летнего подростка, пообещав легкие деньги.

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