Зампред ЦВС КНР Чжан Юся: Пекину и Москве надо углублять отношения между армиями

Китаю и России нужно углублять сотрудничество между армиями стран. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, передает РИА Новости.
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