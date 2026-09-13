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Зак Браун: VSC дважды сыграл с McLaren злую шутку

Зак Браун: VSC дважды сыграл с McLaren злую шуткуMcLarenГенеральный директор McLaren Racing Зак Браун назвал виртуальную машину безопасности, появившуюся на 14-м круге Гран При Испании, жестокой по отношению к его команде.

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