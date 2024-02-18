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В Кремле сообщили, что наступление ВС РФ в районе Авдеевки продолжается

В Кремле сообщили, что наступление ВС РФ в районе Авдеевки продолжается

Президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени получает доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о развитии наступления в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

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Комментарии
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Игорь Морозов
Впереди Краматорск по параметрам на порядок больше мариуполя. А мы всё с ними в войнушку играем. Только на их действия, отвечаем своими пусть и более крупными ударами. 9 кораблей Черноморского флота пришли в негодность. Обстреливают наши города ракетами и не за горами, что скоро будут доставать и за Урал и Сибирь . А сколько этих этих &quot;не братьев&quot; из бывших союзных ГАДЯТ нам здесь в стране? Пора уже прекратить игры в СВО а реально  начать действия. иначе мы просто реально втянемся в войну. Но уже на стороне их желаний, а они готовятся к этому и не только разговорами, но и очень серьёзными действиями.
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