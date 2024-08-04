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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Тамиром Блаттом на 2 года

«Маккаби Тель-Авив» продлил контракт с Тамиром Блаттом на 2 года

Разыгрывающий (27 лет, 185 см) стал лидером чемпионата Израиля сезона-2023/24 по результативным передачам за минуту.

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