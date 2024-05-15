Google выпустила ИИ с естественной речью и машинным зрением. Его назвали Gemini Live

На конференции Google I/O 2024 корпорация представила ИИ Gemini Live, который умеет вести голосовые диалоги, способен видеть окружение пользователя и реагировать на негоGemini Live представляет собой симбиоз платформы машинного зрения Google Lens и виртуального помощника Google Assistant.
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