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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чарльз Баркли о сборной США: «Если они проиграют, мы не пустим их обратно в страну»

«Команды других стран стали лучше, это правда на все 100%. Но ни одна из них не лучше США. Посмотрите на Францию.

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