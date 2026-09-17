Картофель в Европе подорожал почти в десять раз

Европа столкнулась с резким сокращением урожая картофеля после пяти волн жары за лето. В Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах производство в 2026 году прогнозируется на уровне 19,5–20,5 млн тонн против рекордных 27,3 млн тонн годом ранее.