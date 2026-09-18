Два миллиона человек приняли участие в голосовании в Москве электронно

Два миллиона человек приняли участие в голосовании в столице электронно. Среди них — москвичи и мобильные избиратели из других регионов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Российскими батар...
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым