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Т-Банк запускает научную магистратуру в МФТИ

Т-Банк запускает научную магистратуру в МФТИ

Т-Банк перезапустит программу своей магистратуры в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Обновленная программа будет сфокусирована на исследовательской работе в области искусственного интеллекта и компьютерных наук, сообщили в компании.

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