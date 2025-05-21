Т-Банк запускает научную магистратуру в МФТИ

Т-Банк перезапустит программу своей магистратуры в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Обновленная программа будет сфокусирована на исследовательской работе в области искусственного интеллекта и компьютерных наук, сообщили в компании.
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