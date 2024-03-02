Доцент Казанцева: в России могут снизить долю льготной ипотеки до 25%

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила в беседе с агентством "Прайм", что доля льготной ипотеки на первичном рынке может снизиться до 25%.
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