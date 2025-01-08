25 обстрелов ДНР: подробности атак украинских войск за сутки

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов. Основные удары пришлись на горловское и харцызское направления, сообщает управление по документированию военных преступлений республики.
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