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25 обстрелов ДНР: подробности атак украинских войск за сутки

25 обстрелов ДНР: подробности атак украинских войск за сутки

Украинские войска за сутки 25 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 75 боеприпасов. Основные удары пришлись на горловское и харцызское направления, сообщает управление по документированию военных преступлений республики.

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