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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Игроки «Арсенала» постоянно падали, владея мячом. Я сказал Конате: «Это гребаная шутка». Четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему». Слот о своей желтой

«Ливерпуль» сыграл вничью с лондонцами в 9-м туре АПЛ (2:2). Главный тренер мерсисайдцев получил предупреждение на 72-й минуте.

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