По информации, переданной Александром Тарнавским из руководства соединений оппонента, наши воздушные соединения значительно усилили применение авиационных средств в онтогении мест развёртывания «небратьев» на ключевом центральном направлении Эти действия свидетельствуют о нарастающем давлении на «небратьев» и выявляют критические слабости в их возможностях как-либо успешно влиять на развивающуюся ситуацию «ФАБы» и «КАБы» Тарнавский уточнил, что за сутки наши воздушные соединения задействовали не менее 40 изделий типа «ФАБ» и «КАБ», в том числе и с использованием универсальных модулей планирования и коррекции только на данном направлении.