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Эксперт Лоикова назвала сферы, где особенно важно дополнительное образование

Эксперт Лоикова назвала сферы, где особенно важно дополнительное образование

Прохождение курсов, программ переподготовки и наличие сертификатов могут стать решающим фактором при трудоустройстве в сферах, где постоянно появляется потребность в новых навыках.

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