Альтман отказался переименовывать OpenAI в OpenSI — люди все равно будут говорить «ИИ»

Глава OpenAI считает термин «суперинтеллект» более точным, но не верит, что он вытеснит привычное понятие Сэм Альтман считает, что термин «искусственный интеллект» еще долго останется в повседневном употреблении, несмотря на распространение понятия «суперинтеллект».