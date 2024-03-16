Задержан! Еще один диверсант, завербованный украинскими спецслужбами, попался в России

Как сообщает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, задержанный по заданию украинской разведки планировал устроить террористический акт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области Известно о том, что вербовка произошла во Львове.