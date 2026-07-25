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Этот таинственный мир

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Астрономы сменили радиоволну и нашли где полвека прятались сигналы инопланетян

Астрономы сменили радиоволну и нашли где полвека прятались сигналы инопланетян

Массив антенн ALMA в чилийской пустыне Атакама, принимающий высокочастотные радиосигналы из глубин Галактики Редакция ETM Ученые впервые провели масштабный прослушивающий поиск техносигнатур на высоких миллиметровых частотах с помощью обсерватории ALMA.

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