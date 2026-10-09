Outlander: Blood Of My Blood Recap: Brian Learns Ellen's Secret, Henry And Julia's Reunion Turns Tragic

The series' central couples have some tough conversations on the eve of battle - read our recap to see how things shake out!The series' central couples have some tough conversations on the eve of battle - read our recap to see how things shake out!.
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