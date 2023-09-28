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Военное обозрение

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Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по украинской БМП Bradley на Запорожском направлении попал в кадр

Удар корректируемым снарядом «Краснополь» по украинской БМП Bradley на Запорожском направлении попал в кадр

В интернете появились новые кадры работы российской артиллерии по украинской военной технике. В этот раз нашими бойцами были применены снаряды «Краснополь».

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