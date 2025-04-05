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Мюллер об уходе из «Баварии»: «Рад и благодарен, что мне довелось сделать карьеру в моем любимом клубе. Это был невероятный путь, наполненный уникальным опытом и незабываемыми триумфами»

Сегодня 35-летний полузащитник объявил, что покинет мюнхенский клуб по окончании сезона.  «Очевидно, что сегодняшний день для меня не похож ни на один другой.

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