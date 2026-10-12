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Женщина думала, что переписка с ИИ приватна. Но к ней пришла полиция

В США женщину арестовали из-за сообщений, которые она отправила не человеку, а нейросети. Она общалась с чатботом как с личным дневником, но однажды к ней пришла полиция.

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