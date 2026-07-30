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В августе в городах юга Подмосковья пройдут встречи с газовыми участковыми

В августе в городах юга Подмосковья пройдут встречи с газовыми участковыми

В последний летний месяц в Видном, Зарайске, Домодедове, Кашире, Подольске, Серпухове, Ступине, Чехове и поселке городского типа Серебряные Пруды пройдут 54 встречи жителей с газовыми участковыми Мособлгаза.

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