Мироманов против «Чикаго»: 3-я передача в сезоне, 2 блока и «+1» за 19:22

Мироманов против «Чикаго»: 3-я передача в сезоне, 2 блока и «+1» за 19:22

Даниил Мироманов сделал 3-ю передачу в сезоне в матче с «Чикаго». Защитник помог «Вегасу» победить «Блэкхокс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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