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ГТРК Татарстан

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В Татарстане 1 августа ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с

В Татарстане 1 августа прогнозируются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. По данным Гидрометцентра РТ, днем порывы северо-западного ветра местами достигнут 15–18 м/с, в отдельных районах возможен град.

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