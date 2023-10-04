Нет покупкам!

Ну что, господа-товарищи, лето кончилось? Ничего, что я этот вопрос задаю в начале октября, когда не только обычное лето закончилось, но и бабье уже в прошлом, и мы начинаем кутаться дома в пледы и тёплые кофты в ожидании отопительного сезона? Вы, вообще, оценили этот королевский подарок свыше? Целый дополнительный месяц лета нам перепал! Но, скажу я вам, подарок оценили не все.
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