Нет покупкам!

Ну что, господа-товарищи, лето кончилось? Ничего, что я этот вопрос задаю в начале октября, когда не только обычное лето закончилось, но и бабье уже в прошлом, и мы начинаем кутаться дома в пледы и тёплые кофты в ожидании отопительного сезона? Вы, вообще, оценили этот королевский подарок свыше? Целый дополнительный месяц лета нам перепал! Но, скажу я вам, подарок оценили не все.