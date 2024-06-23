Склады с оружием взрываются по всему миру: Украину оставляют без боеприпасов?

В Европе то и дело взрываются склады с боеприпасами, которые предназначались для Украины. Диверсии это или случайность? После инцидентов в Польше и Чехии вопросов возникает всё больше, о цепочке событий напомнил военкор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии