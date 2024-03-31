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Спелеолог исследовал пещеру, когда понял, что застрял в узком месте. Все это время его камера работала

Спелеолог исследовал пещеру, когда понял, что застрял в узком месте. Все это время его камера работала

Группа любителей спелеологии отправилась исследовать неизведанную пещеру. Их оборудование позволяло спуститься глубоко в подземные ходы, но, за исключением лидера, все остальные действовали очень осторожно.

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