Спелеолог исследовал пещеру, когда понял, что застрял в узком месте. Все это время его камера работала

Группа любителей спелеологии отправилась исследовать неизведанную пещеру. Их оборудование позволяло спуститься глубоко в подземные ходы, но, за исключением лидера, все остальные действовали очень осторожно.
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