Глава Крыма записал видео на фоне канонады и призвал всех не паниковать

Слышно, что снаряды за спиной Сергея Аксенова рвутся с периодичностью «несколько штук в секунду». В связи с сегодняшним подрывом склада снарядов на военном полигоне в Кировском районе эвакуируются жители четырех близлежащих населенных пунктов.