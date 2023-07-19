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Глава Крыма записал видео на фоне канонады и призвал всех не паниковать

Глава Крыма записал видео на фоне канонады и призвал всех не паниковать

Слышно, что снаряды за спиной Сергея Аксенова рвутся с периодичностью «несколько штук в секунду». В связи с сегодняшним подрывом склада снарядов на военном полигоне в Кировском районе эвакуируются жители четырех близлежащих населенных пунктов.

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