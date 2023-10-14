Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Одна ОПГ.Путин обладает вс...
  • Александр Симаков
    Ага, эта Смирнова такой же народ, как и, по словам Макаревича, Россия, которая от нас уехала!  Эта Смирнова-народ не ...Чтоб мзду не брал...
  • Игорь Василевский
    Это он на публику так квакает. Типа, я устал, я ухожу. Где то мы такую фразу уже слышали. А по сути - всяких своих НК..."Жаба иудейская",...

Путин обладает всей полнотой власти, или Не ищите врагов в Центробанке и правительстве - их там нет!

Путин обладает всей полнотой власти, или Не ищите врагов в Центробанке и правительстве - их там нет!

А знаете, от чего меня каждый раз начинает коробить? Оттого, что различные патриотические движения, группы или отдельные блогеры-патриоты начинают врать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Вы уже не первый раз в своих комментариях упоминаете, что мы продолжаем импортировать  нижнее бельё (и мужские трусы в частности). У Вас проблемы с трусами в голове или в штанах?
Ответить
1 час.
Александр Симаков
Миша, ты свои вопросы телевизору позадавай, как Сергей Юрьевич Беляков. И вопросов у тебя станет меньше, и президента не будешь отвлекать своими глупыми вопросами от важных дел.
Ответить
1 час.
АА
Алекс Архипов
Одна ОПГ.
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх