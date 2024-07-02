NCC: Сильные жара и холод ослабляют структуру белого вещества в мозге ребенка

Испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения и других научных учреждений проанализировали воздействие низких и высоких температур на развитие головного мозга на ранних этапах жизни человека.
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