Марочко: ВС РФ взяли под контроль около 5 км важной для ВСУ дороги у Олешни

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ расширили огневой контроль над трассой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня, использующейся для снабжения группировки Вооруженных сил Украины на этом участке фронта.
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