«Пришел непонятно откуда, заработал и уехал». Мостовой — об уходе Эшуорта

Александр Мостовой резко высказался о теперь уже экс-сотруднике «Спартака» Поле Эшуорте. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об уходе Пола Эшуорта с должности технического директора красно-белых.