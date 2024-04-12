«Пришел непонятно откуда, заработал и уехал». Мостовой — об уходе Эшуорта

Александр Мостовой резко высказался о теперь уже экс-сотруднике «Спартака» Поле Эшуорте. Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об уходе Пола Эшуорта с должности технического директора красно-белых.
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