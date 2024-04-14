Именно в день космонавтики 12 апреля 2024 года программа «Россия 1» ЦТ вновь оскорбила наше прошлое.
На картошку! Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое
Комментарии
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лл
лина любимцева
ТОЧНО! Я ТОЖЕ не ожидала такого выпада со стороны телеканала "Россия 1"...
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1 час.
Владимир Петров
Несколько раз был студентом - 3 раза был на картошке, один раз - солдатом колхозу помогал... Хорошо было студентом: влюблялись, пели под гитару, потихоньку винишком пробавлялись... Солдатом тоже ничего - палатки, свежий воздух, полевая кухня... Ничего плохого в помощи своей стране не было и нет.
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1 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Чему вы удивляетесь? Неужели непонятно до сих пор, КТО там работает, на этих, якобы "федеральных каналах"? ВЫ русское лицо хоть одно там увидали? Про руководителей, топ-манагеров я уже не говорю... Смотрю только ОРТ, Культуру и ретро-фильмы
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50 мин.
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