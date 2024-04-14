На картошку! Как на канале «Россия 1» оскорбили наше прошлое

лл лина любимцева ТОЧНО! Я ТОЖЕ не ожидала такого выпада со стороны телеканала "Россия 1"...

Владимир Петров Несколько раз был студентом - 3 раза был на картошке, один раз - солдатом колхозу помогал... Хорошо было студентом: влюблялись, пели под гитару, потихоньку винишком пробавлялись... Солдатом тоже ничего - палатки, свежий воздух, полевая кухня... Ничего плохого в помощи своей стране не было и нет.