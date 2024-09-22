Грудинка в луковой шелухе: самый вкусный рецепт

Магазинные мясные деликатесы имеют красивый вид, но очень часто напичканы химией. Вкусная свиная грудинка в луковой шелухе, приготовленная в домашних условиях, по цвету напоминает копченое мясо, имеет ароматный запах и необыкновенный вкус.
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