26 апреля 2025 года стало чёрным днём для миллионов метеозависимых россиян. Солнце, находящееся в фазе повышенной активности, обрушило…Сообщение Магнитные бури 26 апреля: Тройной удар по метеопатам — что ждёт в мае? появились сначала на Ежедневные новости.