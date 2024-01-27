Загадочные магнитные камни Луны: новые открытия немецких ученых Ольга ВайленкоВ субботу, 27 января, международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Университета Мюнстера в Германии объявила о захватывающем открытии на Луне.
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