Актриса МХТ им. Чехова Ольга Яковлева получила награду «За заслуги в культуре и искусстве»

Народная артистка России Ольга Яковлева награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин 24 мая 2023 года.
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