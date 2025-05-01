Игорь Цвирко: «Я влюблен в жену уже 5 лет»

Артист балета — о жизни вне искусства и о том, как дружба между мужчиной и женщиной может стать чем-то большим Фото: Ирина Заргано Прославленный танцовщик, премьер Большого театра, трижды номинант «Золотой маски» Игорь Цвирко уверен, что способен добиться большего.
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