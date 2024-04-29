Секущиеся кончики: Десять способов решить проблему в домашних условиях

Если кончики секутся и ломаются, значит, им не хватает увлажнения. В ход идет тяжелая артиллерия! Все средства от секущихся кончиков волос, о которых мы расскажем ниже, вы можете чередовать и использовать в комплексе.
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