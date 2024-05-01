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Ученые выяснили, что препараты для лечения ЖКТ вызывают мигрень

Ученые выяснили, что препараты для лечения ЖКТ вызывают мигрень

В исследовании участвовали 11 818 взрослых людей.Целью исследования, опубликованного в журнале Neurology, был анализ данных для оценки связи между распространенностью мигрени и сильной головной боли и использованием кислотоподавляющих препаратов, таких как ингибиторы протонной помпы (ИПП), блокаторы гистаминных H2-рецепторов и универсальные антациды.

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