Министр обороны Эстонии объявил об отставке из-за пропавших снарядов для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о своей отставке на фоне громкого скандала с закупкой боеприпасов для Украины.
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